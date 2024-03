Die Bahn hatte am Montag erfolglos versucht , den Streik noch gerichtlich stoppen zu lassen und kündigte daraufhin an, vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht in Berufung gehen zu wollen. Über die Berufung soll erst am Dienstag gegen Mittag verhandelt werden. Sollte das Hessische Landesarbeitsgericht anders entscheiden als das Frankfurter Arbeitsgericht, müsste die GDL ihren Streik unterbrechen. Ein sofortiges Ende der Einschränkungen für Fahrgäste würde das aber nicht bedeuten.

Neben der GDL hat auch die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, sorgt der Streik am Dienstag auch zu Flugausfällen an den Airports in Leipzig/Halle und Dresden. In Dresden fallen demzufolge vier, in Leipzig/Halle sechs Flüge aus. Betroffen seien Verbindungen von und nach Frankfurt. Der Streik der Kabinengewerkschaft Ufo hat am Dienstagmorgen begonnen und soll ebenfalls am Mittwoch andauern. Die Flughafengesellschaft rief die Reisenden dazu auf, sich bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über konkrete Auswirkungen zu informieren.