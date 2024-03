Tarifstreit Bundesverkehrsminister ruft Bahn und GDL zu weiteren Verhandlungen auf

Sie kündigte jedoch an, die selbstauferlegte Friedenspflicht bis einschließlich Sonntag einzuhalten. Doch ab kommender Woche drohen wieder lange Arbeitskämpfe und damit weitreichende Beeinträchtigungen im Fern-, Regional und Güterverkehr.

Hauptstreitpunkt ist weiterhin die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. "Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem Land nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden", sagte Wissing. Morgen will die GDL sich zum Stand der Gespräche äußern.