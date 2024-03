Zudem lassen sich über Umwege mithilfe der Privatbahnen auch Strecken der DB umfahren. So lässt sich die Verbindung Stendal - Magdeburg etwa auch mit Umstieg in Oebisfelde erreichen. Zwischen Magdeburg und Halle geht es auch über Aschersleben oder Bernburg voran. Als Alternative zur S-Bahn Halle - Leipzig ist eine Fahrt mit Umstieg in Großkorbetha möglich. Innerhalb der Stadtgebiete von Halle und Magdeburg ist laut NASA auch die Straßenbahn eine Ausweichmöglichkeit.

Abseits des Zugverkehrs sind in Sachsen-Anhalt Dutzende überregionale Buslinien eingerichtet, die beispielsweise mit dem Deutschlandticket ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können. Sie werden eingeteilt in "PlusBus" mit Stundentakt unter der Woche und in "TaktBus" mit Zwei-Stunden-Takt, auch am Wochenende. Hier gibt es eine Übersicht aller Linien – auf denen auch Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden können.