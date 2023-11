Tarifforderungen Lehrerverband plant erneut Streik am Nikolaustag

Die Gewerkschaften lassen im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder nicht locker. Der Beamtenbund im Sächsischen Lehrerverband plant den nächsten landesweiten Warnstreik am Nikolaustag. Vor dem Finanzministerium in Dresden solle es eine zentrale Protestkundgebung geben, teilte der Verband mit. Der Warnstreik solle das "große Finale der Arbeitskampfmaßnahmen" vor der nächsten Tarifrunde ab 7. Dezember werden.

Bundesweit beteiligten sich am Dienstag zehntausende Lehrkräfte und Hochschulbedienstete an Warnstreiks, auch in Sachsen. In Leipzig haben sich nach Angaben der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) mehr als 7.000 Menschen an einer Demonstration von Lehrkräften und Hochschulbeschäftigten beteiligt. Sie reisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu der zentralen Protestversammlung an, wie die GEW mitteilte.