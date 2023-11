An den sächsischen Schulen wird am heutigen Dienstag landesweit gestreikt. Zahlreiche Einrichtungen haben Eltern aufgefordert, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu lassen. Eine Notbetreuung werde aber gewährleistet, hieß es. Auch Beschäftigte an Hochschulen sind zum Warnstreik aufgerufen.