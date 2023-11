Sachsen-Anhalt: Nach Angaben der Gerwerkschaft GEW sollen in einigen Schulen ein paar Stunden ausfallen. Ganze Schulen sollen aber nicht geschlossen werden. GEW-Sprecherin Christina Rex sagte MDR SACHSEN-ANHALT, betroffen seien die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und Wittenberg, der Saale- und der Burgenlandkreis sowie Halle und Dessau-Roßlau. Auch an Hochschulen und Forschungseinrichtungen solle die Arbeit niedergelegt werden. In den Schulen sei eine Notbetreuung organisiert worden.

Zur Einordnung der Verbeamtungsquote: In Sachsen sind rund ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet, in Sachsen-Anhalt jede zweite Lehrkraft und in Thüringen sind es mehr als zwei Drittel (Quelle: die jeweiligen Kultusministerien).

Der Streikaufruf richtet sich an alle öffentlichen Schulen und Landesbeschäftigte an öffentlichen Hochschulen, Universitäten, Studierendenwerke und wissenschaftliche Bibliotheken in Mitteldeutschland. Einer von drei bundesweiten Hauptversammlungsorten ist Leipzig, wo sich Streikende aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einfinden sollen.

Beginn der Streikdemonstration in Leipzig ist am Dienstag um 10:30 Uhr am Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht. Danach zieht der Demonstrationszug über den Ring zur Abschlusskundgebung auf den Johannisplatz.

an Schulen : Angestellte an allen öffentlichen Schulen sowie Schulassistentinnen, -assistenten und pädagogische Fachkräfte im Unterricht

: Angestellte an allen öffentlichen Schulen sowie Schulassistentinnen, -assistenten und pädagogische Fachkräfte im Unterricht pädagogische Fachkräfte an Einrichtungen des Landes

an Hochschulen : Landesbeschäftigte an öffentlichen Hochschulen, Universitäten, Studierendenwerken und wissenschaftlichen Bibliotheken

: Landesbeschäftigte an öffentlichen Hochschulen, Universitäten, Studierendenwerken und wissenschaftlichen Bibliotheken studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an den oben genannten Einrichtungen

Was ist mit dem verbeamteten Lehrpersonal?

Verbeamtete Lehrkräfte und Referendare sind nicht aufgerufen, können sich aber außerhalb ihrer Unterrichtsverpflichtungen an Streikaktionen beteiligen.

Pädagogische Fachkräfte an Kitas in kommunaler Trägerschaft sind nicht zum Streik aufgerufen, weil sie laut GEW nicht in den Geltungsbereich des jeweiligen Ländertarifvertrags (TV-L) fallen, sondern in den Tarifvertrag von Bund und Kommunen (TVöD).

Mit dem Streikaufruf will die GEW ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde mit den Ländern Nachdruck verleihen. "Wir fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro", sagt der Landesvorsitzende der GEW Sachsen, Burkhard Naumann. Und: "Die starken Preisanstiege treffen auch die Landesbeschäftigten. Deshalb fordern wir von den Arbeitgebern angemessene Lohnerhöhungen. Wir benötigen motivierte Lehrkräfte und ein deutliches Signal, um den öffentlichen Dienst attraktiv zu halten."