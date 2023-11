Auch in anderen Städten legten Tausende ihre Arbeit nieder. "Wenn die Arbeitgeber jetzt nicht wach werden und die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst anständig und fair bezahlen, dann verschärft sich der Fachkräftemangel weiter", sagte GEW-Vorstand Doreen Siebernik in Leipzig.

In Sachsen hat der Beamtenbund (dbb) alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte zu weiteren ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. So ist am 6. Dezember ein Warnstreik in Dresden geplant. Am Vormittag soll eine zentrale Kundgebung vor dem Finanzministerium in Dresden stattfinden.