Die Fälle von gestohlenen Lebensmitteln durch vorgebliche Tafel-Mitarbeiter in Leipzig haben den Landesvorstand erreicht. Dietmar Haase vom Vorstand der Tafeln in Sachsen sagte MDR AKTUELL, meist handele es sich um ehemalige Mitarbeiter, die mit dem Prozedere vertraut seien. Ihm sei nicht bekannt, dass es solche Fälle in Sachsen flächendeckend gebe. Sein Vorstandskollege Matthias Thomas regte an, die Tafelarbeit mittels Digitalisierung transparenter zu gestalten.