Was vor 30 Jahren in Berlin als soziales Projekt einer Berliner Frauengruppe gegen Armut startete, ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Ohne die über 960 Tafeln in Deutschland wüssten viele Menschen hierzulande nicht, woher sie ihre Lebensmittel bekommen sollen. Die größtenteils ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer knüpfen regionale Netzwerke mit Supermärkten und dem Großhandel, sammeln und verteilen das, was in den Supermarktregalen aussortiert wird, um es an bedürftige Haushalte zu verteilen. Die Arbeit läuft größtenteils über private Vereine, teilweise auch über soziale Träger.