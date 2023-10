Supermärkte und Discounter setzen immer mehr auf Nachhaltigkeit, versuchen Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Dadurch bestellen sie nur so viel, wie sie auch verkaufen möchten – etwas, das der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Andreas Steppuhn, zwar grundsätzlich gut findet. Den Tafeln gehen dadurch aber die Spenden aus. "Früher war es so, dass man bei der Inventur festgestellt hat, was zu viel da ist. Heute wird nur das nachbestellt, was am Abend fehlt", sagt Steppuhn.