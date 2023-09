Volksfest Tag der Sachsen fällt 2024 aus

Am vorigen Wochenende war der 29. "Tag der Sachsen" nach drei Jahren Pause in Aue-Bad Schlema veranstaltet worden. Rund 150.000 Menschen kamen auf das Fest. Um es zu ermöglichen, hatte die Landesregierung den Zuschuss auf rund 1,5 Millionen Euro verdoppelt. Der "Tag der Sachsen" findet seit 1992 an wechselnden Orten statt.