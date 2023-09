Im Oktober muss laut Sebnitzer OB der Stadtrat das Finanzierungs- und Veranstaltungskonzept beschließen, damit man rechtzeitig in die Planung gehen könne. Voraussetzung sei, dass der Freistaat mit einer gewissen Verbindlichkeit der Stadt finanziell entgegenkomme, so Kretzschmar.

Am Wochenende - beim Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema - hatte der Präsident des Kuratoriums Tag der Sachsen, Matthias Rößler, Sebnitz als nächsten Kandidaten benannt. "Ich denke, wir werden das gemeinsam stemmen", so Rößler. Er kündigte bereits mehr finanzielle Unterstützung für die ausrichtende Stadt des Volksfestes an. Das sei mit Blick auf steigende Kosten und höhere Sicherheitsstandards notwendig. Im kommenden Jahr 2024 werde es keinen Tag der Sachsen geben.