85. Geburtstag Claudia Roth würdigt den Schriftsteller Volker Braun: Subversiv und dennoch hoffnungsvoll

07. Mai 2024, 04:00 Uhr

Der in Dresden geborene Schriftsteller Volker Braun feiert seinen 85. Geburtstag. In der DDR war er etabliert und subversiv zugleich, er erhielt den Lessingpreis, sein Hinze-Kunze-Roman wurde erst veröffentlicht – dann zurückgezogen. Nach dem Mauerfall wurde Braun mit dem höchsten bundesdeutschen Literaturpreis, dem Georg-Büchner-Preis, geehrt. Bis heute schreibt er zu den aktuellen Themen der Zeit, so zum Kolonialismus oder zur Klimakatastrophe.