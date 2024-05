Nach dem Überfall auf SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden hat der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) in der Talkrunde "Fakt ist!" am Montagabend aus Dresden klare Kante verlangt. Als erster Schritt sei bei der Polizei Dresden ein Kommunikationskanal für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parteien geöffnet worden. Unter einer Telefonnummer könnten diese ihre Wahlkampf-Aktionen wie Plakatierungen oder Wahlstände direkt dem Lagezentrum nennen.