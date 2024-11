Die rund 160.000 Beschäftigten in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie bekommen mehr Geld. Wie die IG Metall mitteilte, wird der Tarifabschluss aus Hamburg für den Freistaat übernommen. Darauf habe man sich mit den Arbeitgebern in Radebeul verständigt.

Der IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen und Verhandlungsführer, Dirk Schulze, sagte zum Tarifabschluss: "In schwierigen Zeiten beweisen die Tarifparteien in Sachsen Handlungsfähigkeit." Die IG Metall und die Arbeitgeber hatten sich am 12. November in Hamburg auf einen Pilotabschluss für die Tarifgebiete Nord und Bayern geeinigt.