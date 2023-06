Der Tarifvertrag der Ärztegewerkschaft des Marburger Bundes gilt in Sachsen für die rund 900 Beschäftigten an den Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen, dem Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch, dem Städtischen Klinikum Dresden sowie dem Krankenhaus Landkreis Mittweida. "Dieses Ergebnis ist vor allem dem Engagement der MB-Mitglieder zu verdanken: Mit aufsehenerregenden bundesweiten Warnstreiks und Aktionen vor Ort wie der aktiven Mittagspause am Städtischen Klinikum Dresden haben sie deutliche Zeichen im Tarifkonflikt gesetzt", sagte der 1. Vorsitzende des MB Sachsen, Torsten Lippold. Bundesweit betrifft die Tariferhöhung rund 55.000 Beschäftigte an den kommunalen Kliniken.