Tarifstreit mit kommunalen Arbeitgebern Warnstreik am Städtischen Klinikum Dessau

An kommunalen Krankenhäusern sind Haustarifverträge mittlerweile weit verbreitet – doch es gibt Lücken. So trifft der bundesweite Aufruf zum Warnstreik an die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern auch Sachsen-Anhalt. Am Dienstag sind die Mediziner am Städtischen Klinikum in Dessau aufgerufen, den Tag lang die Arbeit ruhen zu lassen.