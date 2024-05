Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in Dresden ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Haltestelle "Betriebshof Gorbitz". Der 40-Jährige habe am Sonntagabend die Tür einer Straßenbahn öffnen wollen und betätigte dafür den entsprechenden Knopf. Allerdings sei die Bahn in diesem Moment losgefahren und der Mann gestürzt, so die Polizei. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.