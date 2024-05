Auf diese Anfänge in Deutschland blickt Robert Lippok mit seiner Installation "Objects und Bodies": ein verwirrendes Knäuel an Kabeln, Unmengen an Schaltkreisen, psychedelische Bilder, die über zwei Monitore flimmern und sich stetig wiederholende Samples: "Ich wollte schauen, aus welchen Quellen sich Techno in den Neunzigern gespeist hat und habe mit Hilfe von Modularsynthesizern so ein ganz einfaches Setup gebaut, was in sich funktioniert", erklärt der Künstler.