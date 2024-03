Offiziell unterstand das Deutsche Hygiene-Museum als staatliches Institut für Gesundheitserziehung direkt dem Ministerium für Gesundheitswesen. In dieser Funktion war es mit der Gesundheitsaufklärung der Bevölkerung betraut. Exemplarisch steht dafür die Figur "Kundi", das Maskottchen des Hygiene-Museums, mit dem Generationen von Kindern in der DDR freundlich-bestimmt Hygiene-Regeln beigebracht wurden.

Die politische Dimension der Museumsproduktion

Inhaltlich widmet sich die Sonderausstellung der Geschichte des Museums in vier Abteilungen: "Netzwerk", "Macht", "Produktion" und "Klubhaus". Den Auftakt bildet dabei das weitverzweigte Netzwerk des Hauses. Zum einen betrifft das die Wanderausstellungen, die in Dresden konzipiert und weltweit gezeigt wurden, aber eben auch die Produktion von Lehrmitteln, die in zahlreiche Länder exportiert wurden.

Bei ihrer Recherche im Museumsarchiv, in den Sammlungen, aber auch durch die Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitenden sei deutlich geworden, so die beiden Kuratorinnen Susanne Wernsing und Sandra Mühlenberend, dass Mitte der 1950er Jahre sowohl in kapitalistische, als auch in sozialistische Staaten geliefert worden sei. Und dass die DDR, beziehungsweise das Ministerium für Gesundheitswesen, zielstrebig Länder im sogenannten globalen Süden kontaktiert habe.

Damit verfolgte man letztlich auch das konkrete außenpolitische Ziel, als souveräner Staat von der Weltgemeinschaft anerkannt zu werden - was schließlich 1973 gelang. Die internationalen Handelsbeziehungen sollten das befördern. So gehörten zu den Partnern nicht nur die sogenannten Bruderstaaten oder Länder in Südostasien, sondern ab den 60er-Jahren auch zahlreiche Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, in Südamerika, aber genauso in Nordamerika und Australien.

Der Einfluss der SED: Die Zensur im Museum

Thematisiert wird ebenfalls, wie groß der Einfluss der SED war, welche Rolle die Staatsicherheit spielte, aber auch, inwieweit Freiräume existierten, innerhalb derer das Museum agieren konnte. Sandra Mühlenberend berichtet, dass sich das Deutsche Hygiene-Museum zum Beispiel verpflichtet gefühlt habe, über Themen wie Umweltverschmutzung und die damit verbundenen Risiken für die Menschen aufzuklären. "Das wurde verfolgt bis Ende der 70er-Jahre. Und als die Umweltverschmutzung richtig sichtbar war in den 80er-Jahren, hat das DHM diese Aufklärung komplett zurückgefahren, auch verordnet vom Ministerium“, so Mühlenberend.

Das führte dazu, dass die betreffenden Ausstellungen, wie etwa zum Thema Wasser, abgebaut werden mussten. Das waren die staatlichen Auflagen für das Museum. Während einer Podiumsdiskussion 1987 musste man sich dann dafür vor dem Publikum rechtfertigen - eine Veranstaltung, die von der Staatssicherheit beobachtet und ausführlich dokumentiert wurde. Das entsprechende Dokument ist erstmals jetzt in der Ausstellung zu sehen.

Der Bezug zu aktuellen Debatten

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte soll aber darüber hinausweisen. Und so knüpft das Deutsche Hygiene-Museum mit der Ausstellung an derzeitige gesellschaftliche Debatten um Alltags- und Diktaturerfahrung in der DDR an. Mit dem Rückblick in den Mikrokosmos des Dresdner Museums soll "VEB Museum" einen generationsübergreifenden Austausch über das Leben im sozialistischen deutschen Staat und über den Systemwechsel nach 1989 anregen, aber auch zum Dialog zwischen Ost und West.

"Wir sind gerade dabei, uns in die Deutungshoheit einzuschreiben, oder sie ein bisschen durcheinanderzuwirbeln", sagt Iris Edenheiser, Direktorin des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Das sei ihnen mit dieser Ausstellung wichtig gewesen. Deswegen sei für sie zentral gewesen, viele Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu führen und diese Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen – gemeinsam natürlich mit der historischen Forschung.

