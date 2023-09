In der Oberlausitz reichen die Buchungen laut der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien wieder an das Vor-Corona-Niveau von 2019 heran. Die Übernachtungsbranche in der Oberlausitz schaue deshalb optimistisch auf die anstehenden Herbstferien. Trotz der guten Buchungslage fänden den Angaben zufolge Spontanreisende noch eine Unterkunft. Der Verband empfiehlt, sich über Freizeitangebote in der Oberlausitz im Onlineportal "famil-o-mat" zu informieren.

Einen Ausflug in das Fahrradmuseum "Velocium" in Weinböhla empfiehlt der Tourismusverband für das Elbland, am besten mit mit dem Fahrrad. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Übernachtungen in Dresden und im Elbland zwischen Pirna und Torgau gebe es freie Plätze in allen Kategorien, teilte die Dresden Marketing Gesellschaft (DMG) mit. "Unsere Hotels und Pensionen freuen sich über viele kurzentschlossene Gäste", betonte DMG-Geschäftsführerin Corinne Miseer. Freie Plätze bei guter Nachfrage meldet der regionale Tourismusverband für Chemnitz, Zwickau und das Rochlitzer Muldental. Auch Leipzig sei zu den Herbstferien schon gut gebucht, hieß es aus der Stadt.

Die Sächsische Schweiz ist in den Herbstferien stets sehr gut gebucht. Das sei auch in diesem Jahr erfreulicherweise so, teilte der Tourismusverband mit. Aktuell gebe es noch freie Ferienwohnungen und Hotelzimmer. Die Region locke demnach mit Wanderwegen mit einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometern und Freizeitangeboten wie den Eisenbahnwelten im Kurort Rathen. Die Kahnfahrt in der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf sei bis zum 31. Oktober täglich geöffnet.