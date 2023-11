Neben dem Preis für die etablierten Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es erneut den Preis für junge Gründerinnen und Gründer. Sie nehmen in der Kategorie "Sachsen gründet - Start-up 2024" an dem Wettbewerb teil. Außerdem wird ein Sonderpreis in der Kategorie "Fokus X 2024 - Integration und Inklusion" verliehen. Damit werden Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um Integration und Vielfalt bemühen und in deren Unternehmen Integration und Inklusion vorbildhaft gelebt werden.