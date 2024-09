13. Ostdeutsches Energieforum Mehr als 60 Unternehmen fordern schnellere Energiewende in Sachsen

Das liegt am Produkt. Spandlers Firma stellt winzige Stahlkörnchen her, ein feines Granulat. Verkauft wird es weltweit in Säcken als sogenanntes Strahlmittel. Die Industrie nutzt das Granulat zum Beispiel zum Abstrahlen rostiger Teile. Die Herstellung ist energieintensiv und laut – vor allem die Schrottschmelze am Anfang: "Wir stehen jetzt vor einem Lichtbogen-Ofen. Was wir hören, ist der Lichtbogen, der zum Schrott immer wieder gezündet wird. Der ist so heiß, dass die Strahlungswärme des Lichtbogens den Schrott zum Schmelzen bringt", erklärt Spandler.