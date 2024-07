Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die nächsten Tage weiter mit Unwettern. Aktuell gilt eine Warnung "vor starkem Gewitter" in weiten Teilen Sachsens mit Ausnahme des Vogtlandes und der östlichen Kreise. Es müsse mit Blitz- und Hagelschlag gerechnet werden, hieß es. Bäume könnten umfallen, Unterführungen volllaufen. Autofahrer sollten sich in den Schauern mit Aquaplaning rechnen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 26 bis 28 Grad Celsius.

In der Nacht zum Freitag kühlt es kaum ab, die Niederschläge lassen aber vorübergehend nach. Die nächsten Schauer und Gewitter werden im Laufe des Freitags erwartet. Dem DWD zufolge zeichnet sich auch ein ähnliches Wetterbild am Wochenende ab - allerdings wird es kühler.



Am Mittwoch hatten vor allem in Ostsachsen schwere Gewitter für überflutete Straßen gesorgt. Zwei Züge waren in umgestürzte Bäume gefahren. Verletzte wurden nicht gemeldet.