Wer nahe am Wasser gebaut hat, der hat logischerweise ein höheres Risiko, einen Schaden zu erleiden. Das wird bei der Prämie oder dem Selbstbehalt immer mit eingepreist werden müssen, erklärt Anja Käfer-Rohrbach. Unterm Strich sei es da unerheblich, ob - wie aktuell - rund 50 Prozent der Leute versichert sind oder bei einer Pflichtversicherung dann 100 Prozent. Doch momentan wissen viele Menschen gar nicht, dass auch sie gefährdet sind.



Das Ahrtal war ein Starkregenereignis, keine Überschwemmung durch Flusshochwasser, so die Versicherungsexpertin. Bedeutet: Auch wer keinen Fluss vor der Tür hat, kann gefährdet sein. Wegen der höheren Meerestemperaturen verdampft deutlich mehr Wasser als früher. Zudem können wärmere Luftmassen mehr Wasser aufnehmen, was sie dann auch bei uns abladen. So geschehen zuletzt im Süden Deutschlands.