Volkswagen produziert seit Montag in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb. Wegen schwächelnder Nachfrage war die Produktion seit Anfang Oktober gedrosselt gelaufen. In der Gläsernen Manufaktur Dresden stand die Produktion zwei Wochen lang still. Im Zwickauer VW-Werk war eine der beiden Fertigungslinien stillgelegt worden.

In der Gläsernen VW-Manufaktur Dresden war die Produktion für zwei Wochen eingestellt worden. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich