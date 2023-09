Volkswagen hat die Störung im firmeneigenen Netzwerk behoben. Wie ein Konzernsprecher am Morgen mitteilte, wird die Produktion in den Fabriken nun wieder hochgefahren. Einzelne Systeme könnten vorübergehend noch beeinträchtigt sein.



Wegen der Computerpanne hatten seit gestern Nachmittag weltweit in mehreren Werken die Bänder stillgestanden, darunter in Zwickau und Dresden. Probleme gab es demnach auch bei VW-Händlern und Vertragswerkstätten sowie der Konzerntochter Audi. Nach Angaben des Konzernsprechers gibt es weiter keine Anzeichen für einen Hackerangriff.