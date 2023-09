Aufsichtsrat Wird das VW-Prestigeobjekt "Trinity" bald in Zwickau produziert?

Beim Volkswagen-Konzern geht es zur Zeit turbulent zu. Die Absatzschwierigkeiten der E-Modelle, Netzwerkprobleme und die mögliche Abkehr vom Dreischichtbetrieb in Zwickau sind nur einige Probleme. Es wird jedoch auch darüber spekuliert, dass das neue VW-Modell "Trinity" zukünftig in Zwickau produziert werden könnte. Der Aufsichtsrat des Konzerns soll dazu am Freitag beraten.