Der Autobauer Volkswagen (VW) hat nach eigenen Angaben die Betriebsvereinbarung für den Drei-Schichten-Betrieb im Werk in Zwickau zum Jahresende gekündigt. Ein Sprecher sagte, Ziel sei eine neue Vereinbarung, die der aktuellen Marktsituation Rechnung trage und die Wirtschaftlichkeit des Standorts sicherstelle. Noch in dieser Woche sollen die Gespräche zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat dazu beginnen. Die jetzt gekündigte Betriebsvereinbarung wurde 1991 mit der IG Metall geschlossen.

Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass VW Anfang Oktober wegen schwächelnder Nachfrage die Produktion in seiner Zwickauer E-Auto-Fabrik und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden für zwei Wochen drosseln wird. Eine Fertigungslinie soll komplett stillstehen. Kurz zuvor hatte VW angekündigt, in Zwickau knapp 270 demnächst auslaufende Verträge nicht zu verlängern. Begründet wurde das mit dem schleppenden Absatz von E-Autos.