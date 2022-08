Als Konsequenz aus den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz will die Regierung Schutzkonzepte erstellen lassen. Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach am Dienstag nach der Kabinettssitzung von einer Überarbeitung des bereits vorliegenden "strategischen Waldbrandkonzeptes". Dafür wolle er auch externe Experten hinzuziehen. Eventuell werde man eine Kommission so wie nach den Hochwassern von 2002 und 2013 einberufen.