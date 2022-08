Am Mittwochnachmittag wurden Feuerwerehrleute, die bislang in der Sächsischen Schweiz im Einsatz waren, gebeten, beim Löschen eines neuen Brandes an der sächsisch-böhmischen Grenze zu helfen. Wie Landrat Michael Geisler MDR SACHSEN sagte, brach an einer Steilwand auf tschechischem Gebiet ein offenes Feuer aus. Mittlerweile sei der Brand gelöscht, aber es gebe das bekannte Problem mit den Glutnestern. Insgesamt habe sich die Situation aber entspannt. Gegenwärtig seien noch knapp 300 Einsatzkräfte vor Ort. Man gehe davon aus, dass die Kampf gegen den Walbrand in Kürze beendet sein werde. Die Löschubschrauber würden voraussichtlich am Sonntag abgezogen werden, hieß es.