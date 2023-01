Ab dem heutigen 13. Januar beginnt das Online-Voting zur Wahl von "Deutschlands schönstem Wanderweg". Wie das Wandermagazin mitteilte, stehen mit dem Malerweg in der Sächsischen Schweiz und dem Oberlausitzer Bergweg auch zwei Wanderwege aus Sachsen zur Auswahl. Sie sind gemeinsam mit acht weiteren Wegen aus ganz Deutschland in der Kategorie "Mehrtagestouren" nominiert worden. Durchsetzen müssen sie sich unter anderem gegen den Panoramaweg Taubertal in Baden-Württemberg oder den Jurasteig in Bayern. Bis zum 30. Juni kann auf der Internetseite des Wandermagazins abgestimmt werden. Bei den Tagstouren gibt es keine Nominierungen aus Sachsen.



Bei dem Voting standen schon mehrfach Wanderwege in Sachsen zur Wahl und haben dabei auch vordere Plätze belegt. Der Oberlaustzer Bergweg wurde 2018 und auch 2020 schon einmal nominiert. Im vergangenen Jahr belegte der Vogtland Panorama Weg als einziger nominierter aus Sachsen Platz 4 bei den Mehrtagestouren.



Das Wanderwegenetz in Sachsen verfügt über insgesamt 17.000 Kilometer.