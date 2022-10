Seit 14 Jahren am Start - mittlerweile eine Legende Kaffee-Kurt Steffen Konkul. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

"Den Kuchen habe ich selbst gebacken und die Fettbemmen schmier ich auch", erklärt er. Der Kaffee-Kurt heißt eigentlich Steffen Konkul und wohnt in Kühnhaide. Vor 14 Jahren kam er auf die Idee mit seinem Wald-Imbiss und mittlerweile ist der 58-Jährige so etwas wie eine Legende. Die Corona-Pause sei ziemlich hart gewesen aber jetzt gehe es wieder aufwärts, sagt er. "So gut wie vorher ist es nicht, aber es wird." Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober steht Konkul Wochenende für Wochenende im Wald: "Wenn das Wetter mitspielt, häng ich in diesem Jahr vielleicht noch zwei Wochenenden dran".