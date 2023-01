Thüringen geht in diesem Jahr gleich mit drei Wanderrouten für den schönsten Wanderweg in Deutschland an den Start. Ab Freitag können Wanderfreunde im Online-Wahlstudio des "Wandermagazins" für ihren Favoriten stimmen. Fachleute haben insgesamt 25 Routen nominiert. Aus Thüringen sind der Gipfelwanderweg bei Suhl, der Rundweg "Spittergrund/Bergsee Ebertswiese" bei Tambach-Dietharz und die Saale-Horizontale bei Jena dabei.