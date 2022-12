Baumvermessung Azubis machen größten Weihnachtsbaum in Sachsen ausfindig

Nicht ganz von der Sohle bis zum Scheitel, sondern vielmehr die sichtbaren Teile der Weihnachtsbäume in Sachsen sind in dieser Woche von Auszubildenden akribisch vermessen worden. Die Frage welcher Weihnachtsmarkt sich den größten Baum in diesem Jahr gönnt, ist nun geklärt. Spoiler: Die Gewinner vom vorigen Jahr gönnten sich erneut einen Riesen.