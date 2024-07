Die Hitze in Sachsen könnte für einen Temperaturrekord sorgen.

Ein hoher Taupunkt sorgt für drückend schwüles Wetter.

Verbreitet herrscht Waldbrandgefahrenstufe vier.

Werden 34,8 Grad übertroffen?

Zwei Wochen vor dem Ferienende erlebt Sachsen einen der bisher heißesten Tage dieses Sommers. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, sind die Temperaturen bereits am Sonntagvormittag sehr schnell angestiegen und überstiegen schnell verbreitet die 30-Grad-Marke. Spitzenreiter am Mittag waren demnach Priestewitz-Kmehlen mit 32,1 Grad, Dresden-Seidnitz mit 31,9 Grad und Waldheim-Reinsdorf mit 31,8 Grad. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn im Sommer werden die Tageshöchstwerte meistens erst am späten Nachmittag oder frühen Abend erreicht. Damit ist auch ein neuer Höchstwert für dieses Jahr noch nicht ausgeschlossen. Dieser steht den Meteorologen zufolge bisher bei 34,8 Grad, gemessen am 10. Juli in Bad Muskau.

Drückend schwül

Dass die aktuelle Sonntagshitze von vielen Sachsen als besonders belastend empfunden wird, liegt an dem vielerorts hohen Taupunkt, also der Temperatur, ab der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Liegt er über 15 Grad Celsius, sprechen Meteorologen von schwülem Wetter. In Leipzig lag der Taupunkt laut MDR-Wetterstudio am späten Vormittag schon bei 21 Grad - und der Nachschub feuchter Luft aus Richtung Westen hält an. Den bevorstehenden Wetterwechsel verdeutlichen die immer dickeren dunkleren Quellwolken, die zuerst in die Leipziger Region aufziehen, während das abziehende Hoch "Frederik" sich in der Oberlausitz noch mit viel Sonnenschein verabschiedet.

Entspannung bei Waldbrandgefahr

Spätestens in der Nacht übernimmt laut Vorhersage Tief "Heike" das Kommando über das Wetter in Sachsen, nachdem sie sich schon mit ersten Schauern und Gewittern angekündigt hat. Unterstützung erhält sie dabei von einem zweiten Tief namens "Ilse". Beide sorgen dafür, dass es zu Wochenbeginn im Freistaat zwar noch warm, aber nicht mehr heiß, dafür jedoch nasser sein wird. Über den angekündigten Regen werden sich unter anderem die Forstwirte freuen, denn die Waldbrandgefahr ist in Sachsen zuletzt wieder gestiegen. Nördlich der Linie Frohburg-Dresden-Görlitz sowie im Großteil des Vogtlandkreises gilt nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst derzeit die zweithöchste Gefahrenstufe vier, in fast allen anderen Regionen Stufe drei.

Hoher UV-Gefahrenindex