Ganz auf Wintersport müssen Urlauber nach Angaben der Tourismusinformationen aber nicht verzichten. So sei ein kleiner Teil der Skianlage in Eibenstock, die Zauberteppiche für Kinder, dank Kunstschnee noch geöffnet. Im Kurort Oberwiesenthal sind der Haupthang und die meisten Lifte und Pisten am Sonnabend geschlossen worden. Ausnahmen waren die an der Himmelsleiter und am Höhenlift. Die Anlagen in Geising, Altenberg, Holzau, Johanngeorgenstadt und im Vogtland sind ebenfalls geschlossen.