Die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen hat sich im 3. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, liegt das vor allem an der schwachen Auftragslage in der Industrie und im Baugewerbe. Der Gesamtumsatz sächsischer Industriebetriebe sei um rund sieben Prozent gesunken.