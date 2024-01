Für das Jahr 2024 rechne ich auf Grund der vorherrschenden Unsicherheit mit steigenden Arbeitslosenzahlen und weniger guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Klaus-Peter Hansen Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz

Auch die Bilanz für das vergangene Jahr fiel durchwachsen aus. "2023 ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Risiken und Chancen einer Transformation zeigen", sagte Hansen. Einerseits habe man bei der Beschäftigung den Höhepunkt erreicht, andererseits habe sich die Struktur in den Unternehmen durch hohe Energiepreise und Auftragsrückgänge verändert. Dadurch würden weniger Waren produziert. Die Beschäftigung sinke deshalb.

Kräftigste Anstiege der Arbeitslosigkeit in Chemnitz, Leipzig und im Landkreis Bautzen

Laut Arbeitsagentur entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im regionalen Vergleich relativ einheitlich. In fast allen Regionen stieg die Zahl der Arbeitslosen von November bis Dezember leicht, auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das so. Die Stadt Chemnitz und der Landkreis Bautzen fallen da aus dem Rahmen. Sank dort die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum November leicht, ist sie im Jahresvergleich um 13,2 Prozent in Chemnitz und in Bautzen um 11,7 Prozent am stärksten gestiegen. Auch die Stadt Leipzig verzeichnete im Jahresvergleich mit rund 10 Prozent ein kräftigen Anstieg.

Die geringsten Anstiege der Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich hat die Arbeitsagentur in Mittelsachsen (plus 2,1 Prozent), im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (plus 4,7 Prozent) und im Landkreis Zwickau (plus 5,6 Prozent) registriert.

Geringste Arbeitslosenquote im Landkreis Mittelsachsen, die höchste im Kreis Görlitz

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Arbeitslosenquoten im Dezember 2023. Die niedrigste vermeldet laut Statistik Mittelsachsen mit 5,0 Prozent, am höchsten war sie demnach in Görlitz mit 8,7 Prozent und in der Stadt Chemnitz mit 8,5 Prozent. Dresden, Bautzen und der Vogtlandkreis liegen mit Arbeitslosenquoten um die 6 Prozent im Mittelfeld.

Im Fall von Chemnitz führte Agenturchef Hansen das vor allem auf den hohen Anteil arbeitsloser Migranten zurück. Da die Mietpreise in Chemnitz vergleichsweise niedrig seien und die Stadt genügend Wohnraum biete, blieben viele Menschen nach der Erstaufnahme in der Stadt. Im Fall von Görlitz sei die Möglichkeit zum Auspendeln in andere Regionen durch die Grenzlage eingeschränkt, weil in Tschechien und Polen die Löhne niedriger seien und es zudem Sprachbarrieren gebe.

11.900 arbeitslose Menschen aus der Ukraine gemeldet