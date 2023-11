Bildrechte: dpa

IHK-Umfrage Konjunkturreport Lausitz: Jedem fünften Unternehmen geht es schlecht

22. November 2023, 15:53 Uhr

Fast die Hälfte der Unternehmen in der Lausitz blickt pessimistisch in die Zukunft. Das geht aus dem "Konjunkturreport Lausitz" hervor, den die Industrie- und Handelskammern Cottbus und Dresden diese Woche veröffentlicht haben. Sorge machen den Unternehmern demnach die hohen Energie- und Rohstoffpreise und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Doch in einer Branche hat sich die Lage gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.