So hat sich auch Thüringer Wirtschaft nach Angaben des Dresdner Instituts 2023 enttäuschend entwickelt. Damit setze sich der Trend der vergangenen fünf bis sechs Jahre fort, sagte Joachim Ragnitz. Die ostdeutsche Industrie leide unter der Schwäche der Weltwirtschaft. Erschwerend käme hinzu, dass Beschäftigte in Thüringen oft zum Einkaufen oder Arbeiten in die angrenzenden westdeutschen Bundesländer fahren.