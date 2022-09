Acht Seiten – so lang ist ein Antrag auf Wohngeld. Wer ihn ausfüllt, muss einen Mietvertrag beilegen, Kontoauszüge, Einkommensnachweise und andere Formulare. Es steckt also Aufwand drin – für Antragsteller, aber auch für die Behörde, die den Wohngeldantrag prüft, erklärt Dresdens Sozialbeigeordnete Kristin Klaudia Kaufmann. "Wir haben das mal berechnet, bei uns sind es so 170 Minuten für einen Antrag, um dann das konkrete Wohngeld bemessen zu können. Das ist eine ganze Menge an Zeit, natürlich."