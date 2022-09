Wenn Sie in der Post jetzt die Aufforderung für eine heftige Nachzahlung für Heizung und Nebenkosten finden, Sie aber normalerweise keine Hilfen vom Staat bekommen, können Sie in dem einen Monat tatsächlich auch einmal Hartz IV beantragen. Wichtig dabei: Der Antrag, der Ihnen dann einige hundert Euro Entlastung bringen kann, kann nur erfolgreich gestellt werden in dem Monat, in dem die Nachzahlung fällig wird. Darum müssen Sie sich unbedingt selbst kümmern.