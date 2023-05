Bei der diesjährigen Abiturprüfung in Thüringen ist eine bereits 2021 verwendete Aufgabe gestellt worden. Das Bildungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Wahlaufgabe aus dem Geschichtsabitur mit erhöhtem Anforderungsprofil sei im vorvergangenen Jahr in einer Nachschreibe-Abiturprüfung enthalten gewesen. Damals hätten allerdings nur zehn Thüringer Schulen die Aufgaben angefordert. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Tag 24" über die Panne berichtet.