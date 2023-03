Schülerinnen und Schüler können zukünftig ihr Abitur auch in Stadtilm ablegen. Der Kreistag des Ilmkreises hat in seiner Sitzung am Mittwochabend in Arnstadt beschlossen, das Schulnetz anzupassen und eine gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Stadtilm (TSG) zuzulassen. Die Entscheidung fiel knapp mit 19 zu 18 Stimmen aus.