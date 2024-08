Die AfD-Klage wende sich gegen drei einzelne Textpassagen des Berichts, heißt es in der Klageerhebung. Die Partei will feststellen lassen, dass diese Äußerungen rechtswidrig sind und im Internet gelöscht werden müssen.

In den beanstandeten Passagen wirft der Verfassungsschutz der AfD vor, in Äußerungen prominenter Parteivertreter zeige sich eine "Form extremistischer Islamfeindschaft". Außerdem wendet sich die Partei gegen Aussagen, in denen ihr "Geschichtsrevisionismus" sowie "Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip" unterstellt werden.