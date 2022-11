Politik Zufrieden in Pfiffelbach: AfD will geschlossen in die Landtagswahl 2024 ziehen

Bei den letzten Umfragen war die AfD die stärkste politische Kraft in Thüringen. Darauf will die Partei bei der Landtagswahl 2024 aufbauen. Beim Parteitag am Sonnabend in Piffelbach wurde nun die Führungsriege im Amt bestätigt - Personal, das der Partei eigentlich auch Probleme bereitet.