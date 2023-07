An der Spitze der Thüringer Kursgewinner findet sich das Biopharmazie-Unternehmen Inflarx aus Jena. Der Kurs des an der US-amerikanischen Nasdaq gelisteten Wertes legte seit Jahresbeginn 50 Prozent zu. Die Notfallzulassung eines Covid-Medikaments in den USA hatte für den Schub gesorgt. Zudem hat beim Unternehmen gerade eine renommierte Managerin als Chief Medical Officer neu angeheuert.