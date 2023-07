Sanitäterin Denise Heeren hat bereits an einem Kurs teilgenommen. Sie selbst sagt, dass sie dabei viel gelernt habe. Ein Deeskalationskurs dauert acht Stunden und kostet 1.000 Euro pro Gruppe. Diese sollte im besten Fall aus maximal 15 Personen bestehen, sagt Deeskalationstrainer Jan Birkemeyer. Nur so könne eine gute Ausbildung für jeden Einzelnen gewährleistet werden.

Aktuell muss der Arbeiter-Samariter-Bund die Deeskalationskurse selbst finanzieren. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) überlegt jedoch, die Kosten für das Deeskalationstraining für Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte anders zu verteilen. Das kündigte Maier am Montag bei einem Besuch beim ASB in Jena-Göschwitz an. Danach gebe es Überlegungen, diese Kosten bei den Krankenkassen anzusiedeln. Entsprechende Gespräche soll es in den kommenden Wochen geben.