Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht und schweren Böller-Unfällen zum Jahreswechsel wird auch in Thüringen über ein Verbot von privatem Feuerwerk diskutiert. Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich am Montag skeptisch: "Ich glaube, das würde übers Ziel hinausschießen", sagte er am Montag der "Deutschen Presse-Agentur". "Ein flächendeckendes Böllerverbot würde ja nicht beseitigen, was seit einiger Zeit Thema ist - nämlich Angriffe auf Rettungskräfte." Dies sei das eigentliche Problem und Silvester sei da "nur die Spitze des Eisbergs" gewesen.